KPN neemt beveiligingsbedrijf DearBytes over

DEN HAAG - KPN neemt het Nederlandse cybersecuritybedrijf DearBytes volledig over. Dat maakte het telecombedrijf donderdag bekend, zonder te vermelden hoeveel daarvoor wordt betaald. Het verwacht de transactie eind januari af te ronden.

Door ANP - 5-1-2017, 15:37 (Update 5-1-2017, 15:37)

Dankzij de overname van DearBytes kan KPN zijn klanten naar eigen zeggen nog beter beschermen tegen malware, ransomware en virussen. Daarmee versterkt het bedrijf zijn leidende positie als leverancier van diensten op het gebied van digitale beveiliging.

Net als KPN richt DearBytes zich nadrukkelijk op de Nederlandse zakelijke markt. Het telecombedrijf ziet in dat segment de omzet al geruime tijd teruglopen. Om mee te kunnen blijven doen is KPN bezig zijn productaanbod uit te breiden zodat het bedrijven een totaalpakket aan ICT-diensten kan bieden, in plaats van alleen traditionele telecomdiensten.

DearBytes bestaat sinds 2001. Er werken 85 mensen. ''Onder de paraplu van KPN kunnen wij nog beter inspelen op wensen van onze klanten en zijn wij optimaal gepositioneerd om het internet vrijer en veiliger te maken'', zei directeur Erik Remmelzwaal in een toelichting op de deal.

Na de overname wordt DearBytes onderdeel van KPN Security Services. Het blijft wel onder de eigen naam actief vanuit de huidige vestigingen Beverwijk en Den Haag.