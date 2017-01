Ed Sheeran geeft voorproefje via Snapchat

LONDEN - Ed Sheeran heeft een bijzondere manier gevonden om zijn nieuwe muziek onder de aandacht te brengen. Snapchat-gebruikers kunnen vanaf donderdagavond de eerste dertig seconden van zijn langverwachte comeback beluisteren via een speciaal filter.

Door ANP - 6-1-2017, 0:07 (Update 6-1-2017, 0:07)

Fans over de hele wereld reageren via sociale media enthousiast op de eerste tonen. Sheeran geeft al de hele week korte hints over zijn comeback, in de vorm van songteksten en plaatjes. Vrijdag is de eerste single echt te beluisteren.

Sommige media speculeren over de komst van een heel album, dat de titel ÷ zou krijgen. Dat zou in stijl zijn met Sheerans eerste twee albums, genaamd + en x.