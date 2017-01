Felle concurrentie blijft LG dwarszitten

SEOUL - Het Zuid-Koreaanse technologieconcern LG Electronics heeft in het vierde kwartaal een operationeel verlies in de boeken gezet. De omzet krabbelde wel wat op vergeleken met een jaar eerder, meldde het bedrijf vrijdag op grond van voorlopige cijfers.

LG zucht al langer onder de felle concurrentie tussen fabrikanten van smartphones. Ook de prijzen van consumentenelektronica en huishoudelijke apparaten staan door het ruime aanbod flink onder druk. Het bedrijf moet daardoor zijn eerste kwartaalverlies in zes jaar slikken.

In de laatste maanden van 2016 behaalde LG een omzet van 14,8 biljoen won (11,7 miljard euro). Dat is 1,5 procent meer dan in dezelfde periode een jaar eerder. Het bedrijf leed een operationeel verlies van omgerekend 28 miljoen euro, na een winst van 278 miljoen euro in het vierde kwartaal van 2015.