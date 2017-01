'Bekend wie hackmails zond naar WikiLeaks'

WASHINGTON - Amerikaanse inlichtingendiensten weten van een aantal mensen dat die betrokken waren bij het versturen van gehackte e-mails van de Democratische Partij. De gestolen e-mails belandden vorig jaar uiteindelijk bij WikiLeaks. Amerikaanse media meldden vrijdag dat president Barack Obama hierover een geheim rapport heeft gekregen. De e-mails zouden de Democratische presidentskandidate Hillary Clinton hebben beschadigd. Zij verloor in november de presidentsverkiezingen van de Republikein Donald Trump.

Door ANP - 6-1-2017, 10:34 (Update 6-1-2017, 11:25)

De Russische militaire inlichtingendienst GROe (Hoofdagentschap Inlichtingen) zou op een erg ingewikkelde manier gehackte mails hebben toegespeeld aan WikiLeaks in een poging de bron te verhullen.

Het rapport over de omstreden bemoeienissen van het Kremlin met de Amerikaanse verkiezingen is donderdag aan Obama gegeven. Trump krijgt het waarschijnlijk vrijdag. Hij trekt de conclusies van de inlichtingendiensten in twijfel.

Maar de Amerikaanse diensten zijn ervan overtuigd dat Russische hackers vrijwel uitsluitend de Democraten belaagden, omdat het Kremlin graag Trump als nieuwe Amerikaanse leider zag.

De vreugde onder Russische functionarissen na de winst van Trump op 8 november, wijst op de steun van het Kremlin voor Trump. Afgeluisterde Russische regeringsfunctionarissen hebben Trumps verkiezingsoverwinning ook als hun eigen succes gevierd. Dat wijst volgens de Amerikaanse diensten op hun bemoeienis of op hun kennis van Russische pogingen de verkiezingen te beïnvloeden.

Het rapport van circa vijftig pagina's dat Obama heeft gekregen, gaat niet alleen over de afgelopen verkiezingstijd, maar behandelt 'cyber operations' sinds 2008. Het meeste wordt naar verwachting komende week openbaar gemaakt.