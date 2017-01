FTC tikt D-link op de vingers om veiligheid

ANP FTC tikt D-link op de vingers om veiligheid

LOS ANGELES - De FTC, de Amerikaanse overheidsdienst die zich onder andere inzet voor consumenten, heeft de maker van netwerkapparatuur D-link op de vingers getikt. Het bedrijf nam volgens de FTC onvoldoende veiligheidsmaatregelen om consumenten te beschermen tegen kwaadwillenden.

Door ANP - 6-1-2017, 11:49 (Update 6-1-2017, 11:49)

D-link heeft naar de mening van de FTC verzuimd om routers en IP-camera's goed te beveiligen. Daardoor zou gevoelige informatie van gebruikers kunnen uitlekken. "Als bedrijven consumenten vertellen dat hun apparatuur veilig is, dan is het van groot belang dat ze dan ook de noodzakelijke stappen nemen om te zorgen dat dat ook echt zo is'', aldus Jessica Rich van de FTC.

De fouten die D-link heeft gemaakt zijn onder meer het opslaan van inloggegevens in de mobiele app zonder versleuteling en het laten uitlekken van een versleutelingscode waarmee kwaadwillenden veel schade kunnen aanrichten.