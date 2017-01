Noorwegen gaat FM-netwerk uitzetten

ANP Noorwegen gaat FM-netwerk uitzetten

OSLO - Noorwegen neemt afscheid van radio via FM-golven. Het Scandinavische land is het eerste ter wereld dat volledig overgaat op het digitale DAB-systeem. De overstap begint volgende week woensdag in de noordelijk gelegen stad Bodø. Aan het einde van het jaar is heel het land overgestapt op digitale radio.

Door ANP - 6-1-2017, 17:31 (Update 6-1-2017, 17:31)

Het DAB-netwerk zou voor een betere ontvangst moeten zorgen in het bergachtige Noorwegen. Ook heeft digitale radio een betere geluidskwaliteit. Tegenstanders vinden echter dat de overheid te snel gaat met het afsluiten van het FM-netwerk. Met name de twee miljoen autoradio's die nog niet geschikt zijn voor DAB zijn een probleem. Twee derde van de Noren is tegen de overstap naar DAB, bleek vorige maand dan ook uit een peiling van de krant Dagbladet.

Zwitserland heeft ook plannen om van FM af te stappen, maar wil dat pas in 2020 doen. Groot-Brittannië en Denemarken kijken ook naar de mogelijkheden daarvoor. In Nederland wordt DAB jaarlijks tijdens de week van de digitale radio gepromoot. Concrete plannen om FM uit te schakelen zijn er echter niet.