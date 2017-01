'Nederlandse' start-up gooit hoge ogen

ANP 'Nederlandse' start-up gooit hoge ogen

LAS VEGAS - De start-up Siren Care gooit hoge ogen tijdens een wedstrijd van de website TechCrunch. Het bedrijfje, met een Nederlander als medeoprichter en een van de directeuren, drong door tot de finale van de TechCrunch Hardware Battlefield met zijn high tech-sokken. Die meten de temperatuur op verschillende punten van de voet en daarmee zweren bij diabetespatiënten kan voorspellen voor ze opduiken.

Door ANP - 7-1-2017, 22:37 (Update 7-1-2017, 22:37)

Zweren ontstaan door ontstekingen en die geven warmte af. Met de regelmatige temperatuurmetingen zijn die zweren, die diabetespatiënten door zenuwschade niet altijd voelen, te voorspellen. De sokken van Siren Care houden niet alleen de temperatuur in de gaten, maar leren ook van je specifieke situatie. ''Nu is er een exacte waarde die stelt dat je schade hebt'', legt Ran Ma, een van de oprichters, uit. ''Wij denken dat we dat persoonlijk kunnen maken omdat we steeds metingen doen gedurende de dag. Misschien is je ene voet altijd wel warmer dan je andere.''

Siren Care wil echter meer zijn dan het bedrijf van de diabetessokken. Ma omschrijft Siren Care dan ook als ''een databedrijf'' dat zich bezighoudt met ''volgende generatie wearables''. Die wearables zijn in je kleding verwerkt in plaats van allerlei bandjes die je moet dragen, denkt ze.

Als Siren Care zaterdag wint, wacht een prijs van 50.000 dollar (ongeveer 47.500 euro) voor de ontwikkeling van hun product. De concurrenten zijn een wearable die weeën bij zwangere vrouwen in de gaten houdt, sensoren die op bouwplaatsen het risico op brand-, water- en schimmelschade in de gaten houden en een apparaat dat verschillende pillen kan identificeren.