ANP 'Nederlandse' start-up wint in Vegas

LAS VEGAS - De start-up Siren Care heeft met de ontwikkeling van zijn high tech-sokken de TechCrunch Hardware Battlefield gewonnen. Het bedrijfje, met een Nederlander als medeoprichter en een van de directeuren, sleepte daarmee een bedrag van 50.000 dollar (ongeveer 47.500 euro) in de wacht.

Door ANP - 8-1-2017, 11:03 (Update 8-1-2017, 11:03)

De sokken zijn een vondst voor diabetespatiënten. Dankzij kleine elektronische sensors wordt de temperatuur op verschillende punten van de voet opgemeten. Daarmee kunnen zweren worden voorspeld voor ze opduiken.

De concurrenten in de wedstrijd van website TechCrunch waren een wearable die weeën bij zwangere vrouwen in de gaten houdt, sensoren die op bouwplaatsen het risico op brand-, water- en schimmelschade in de gaten houden en een apparaat dat verschillende pillen kan identificeren.