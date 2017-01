'Drie nieuwe iPad Pro's in de maak'

ANP 'Drie nieuwe iPad Pro's in de maak'

CUPERTINO - Apple werkt aan drie nieuwe iPad Pro-modellen. Dat schrijft de doorgaans goed geïnformeerde analist Ming-Chi Kuo van KGI Securities in zijn laatste onderzoeksrapport.

Door ANP - 9-1-2017, 8:36 (Update 9-1-2017, 8:36)

Apple zou de grote iPad Pro (12,9 inch) en de 'gewone' iPad Pro (9,7 inch) een flinke upgrade willen geven. Zo krijgen de nieuwe iPads volgens Kuo een veel dunnere schermrand. Naast het verbeteren van de twee bestaande modellen werkt Apple volgens hem ook aan een nieuwe iPad Pro met een schermdiagonaal van tussen de 10 en 10,5 inch. Die nieuwe variant zou het kleinere broertje van de grote iPad Pro moeten worden terwijl de 9,7 inch-versie als 'budget-iPad' in de markt komt te staan.

Het is niet helemaal duidelijk wat de gevolgen zijn voor de iPad Air-serie. In principe fungeert die nu al als goedkoper alternatief voor de iPad Pro. De nieuwe iPads worden naar verwachting ergens in het voorjaar gepresenteerd.