ANP Prototypes Razer gestolen in Las Vegas

LAS VEGAS - Razer heeft technologiebeurs CES met een kater afgesloten. Bij de computerbouwer zijn twee prototypes gestolen tijdens de beurs. Dat schrijft topman Min-Liang Tan op zijn Facebookpagina. Hij schrijft er niet bij wat er precies is gestolen. Tijdens de beurs presenteerde Razer een laptop met drie schermen en een gameprojector.

Door ANP - 9-1-2017, 12:25 (Update 9-1-2017, 12:25)

"We hebben aangifte gedaan bij de politie en we hebben iedereen van de organisatie op de hoogte gesteld. Wij van Razer houden van een harde onderlinge strijd, maar die moet wel fair zijn. We nemen bedrijfsspionage dan ook extreem serieus. Het is vals spel en daar zullen we hard tegen optreden. Degene die dat gedaan heeft, is overduidelijk niet heel snugger", aldus een gepikeerde Tan.

Het is overigens niet voor het eerst dat Razer ontdaan is van prototypes. In 2011 gingen dieven er in het hoofdkantoor van Razer met twee nog niet uitgebrachte laptops vandoor.