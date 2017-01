Trello overgenomen door Atlassian

SYDNEY - Trello, een tool waarmee collega's met elkaar kunnen samenwerken in de cloud, wordt overgenomen door zijn Australische concurrent Atlassian. Dat hebben de beide bedrijven bekendgemaakt. Het is niet bekend hoeveel Atlassian betaalt. Trello blijft wel bestaan als aparte dienst.

Door ANP - 10-1-2017, 7:38 (Update 10-1-2017, 7:38)

Trello is begonnen in 2011 en verzelfstandigd in 2014. De dienst heeft ongeveer 19 miljoen gebruikers.