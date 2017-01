Ontslagen bij dronemaker na mislukte reclame

PARIJS - De Franse dronemaker Parrot schrapt 290 banen, ongeveer een derde van zijn personeelsbestand. Het bedrijf had de prijzen van de drones verlaagd in de aanloop naar kerst, in de hoop dat consumenten door de de aanbiedingen meer drones zouden kopen. Maar het plan mislukte, de verkoop bleef achter bij de verwachtingen.

Door ANP - 10-1-2017, 12:13 (Update 10-1-2017, 12:13)

Volgens Parrot kan het bedrijf op lange termijn niet voortbestaan met de huidige inkomsten. Het bedrijf ondervindt zware concurrentie van bijvoorbeeld DJI en GoPro.