Nabestaande terreurdode klaagt Twitter aan

MAASTRICHT - De partner van het Maastrichtse terreurslachtoffer Alexander Pinczowski heeft in New York berichtendienst Twitter aangeklaagd. Volgens diverse Amerikaanse media heeft Cameron Cain, die verloofd was met Pinczowski, Twitter aangeklaagd omdat terreurorganisaties als IS via sociale media ''onze manier van leven'' zouden aantasten.

Door ANP - 10-1-2017, 14:16 (Update 10-1-2017, 15:19)

Alexander Pinczowski (29) en zijn zus Sascha (26) kwamen in maart vorig jaar om het leven bij de bomaanslag op de luchthaven van Brussel. Zij stonden in te checken voor een vlucht naar New York. Alexander stond juist te bellen met zijn vader, toen de bom afging. In de vertrekhal kwamen 32 mensen om het leven.

Vader Ed Pinczowski uit Maastricht bevestigt de rechtszaak tegen Twitter en zegt daarvan op de hoogte te zijn, maar maakt er geen deel uit.

Volgens Cameron Cain floreren terreurorganisaties als IS dankzij sociale media als Twitter en moeten die daarom daarvan worden afgesloten, zo luidt de eis die is neergelegd bij het US District Court in Manhattan. Ook wordt daarin een schadevergoeding geëist voor de dood van de terreurslachtoffers. De hoogte daarvan is niet genoemd. Een jury zou over de zaak moeten oordelen.

Cain beschuldigt Twitter in een 92 pagina's tellende aanklacht ervan te falen bij het afsluiten en dwarsbomen van IS op Twitter, waardoor de dienst wordt omhelsd als ''krachtig wapen voor het terrorisme''. Zij wordt daarbij gesteund door slachtoffers van andere terreurdaden en door het Israëlisch centrum voor recht Shurat Hadin, dat al eerder vergelijkbare rechtszaken ondersteunde. Cameron Cain, die trouwplannen had toen haar verloofde bij de bomaanslag op Zaventem overleed, is de dochter van een voormalig ambassadeur van de VS in Denemarken, James P. Cain.

Volgens Cameron Cain gebruikt IS de berichtendienst voor het werven van aanhangers, het verspreiden van propaganda en het intimideren van het publiek rondom terreurdaden. Onder degenen die zich bij de rechtszaak hebben aangesloten, behoren onder meer de nabestaanden van de Amerikaanse Nohemi Gonzalez, die samen met 130 anderen om het leven kwam bij de terroristische aanslagen in Parijs in november 2015.