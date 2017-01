Steeds meer hits voor reissite 9292

UTRECHT - Reizigers weten de website en app 9292 steeds vaker te vinden. De reisinformatieplanner had in 2016 bijna twee miljoen hits per dag, 100.000 meer dan het jaar ervoor. In totaal ging het vorig jaar om ruim 700 miljoen bezoeken, meldt 9292.

Door ANP - 10-1-2017, 16:41 (Update 10-1-2017, 16:41)

Volgens 9292 heeft de groei met verschillende factoren te maken. Zo is de website vernieuwd en is in 2015 realtime-reisinformatie toegevoegd. Stefan Hulmer, algemeen directeur 9292: ,,Vroeger plande je een reis voordat je vertrok. Tegenwoordig checkt de reiziger onderweg of er geen verstoringen zijn."

De reizigers zijn tevreden over de planner; die krijgt een gemiddeld rapportcijfer van 7,7. De meeste Nederlanders vinden 9292 ,,snel, duidelijk, overzichtelijk en compleet''.