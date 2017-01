Gif-zoekfunctie in beta Whatsapp

ANP Gif-zoekfunctie in beta Whatsapp

MENLO PARK - WhatsApp wordt uitgebreid met een Giphy-integratie. Daardoor kunnen gebruikers vanuit de app zoeken naar gifjes en die direct versturen. De nieuwe functie is opgenomen in de laatste beta-versie van WhatsApp voor Android, schrijft 9to5Google donderdag.

Door ANP - 11-1-2017, 14:57 (Update 11-1-2017, 14:57)

Wanneer de functie in de gewone versie van WhatsApp beschikbaar komt, is nog onduidelijk. Ook is nog onduidelijk wanneer iOS-gebruikers de functie kunnen gaan gebruiken.

WhatsApp kreeg enkele maanden geleden al de mogelijkheid om gifjes te versturen. Veel andere chat-apps hadden zo'n functie al.