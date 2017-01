'Partijen gewaarschuwd voor hackers'

DEN HAAG - Politieke partijen in Den Haag zijn deze week door Nederlandse diensten gewaarschuwd over de dreiging van hacken en hoe het te voorkomen. Achter gesloten deuren zijn ze bijgepraat over digitale inbraken. Dat meldt De Telegraaf op basis van bronnen in Den Haag.

Door ANP - 12-1-2017, 8:34 (Update 12-1-2017, 8:34)

Met de verkiezingen op komst moeten de partijen zo voorkomen dat ze gehackt worden. In de Verenigde Staten leidde een hack bij de Democratische Partij tot veel ophef. President Obama legde Rusland, dat verantwoordelijk wordt gehouden voor die hack, zelfs sancties op.