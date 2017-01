HTC wil met AI-assistent verschil maken

TAIPEI - HTC heeft donderdag de U Ultra en de U Play gepresenteerd. De nieuwe smartphones van de Taiwanese fabrikant hebben een slimme assistent die zich dankzij kunstmatige intelligentie en machine learning aan je aanpast en je steeds beter kan helpen. De telefoons kunnen je stem herkennen en zijn daarmee te ontgrendelen.

Door ANP - 12-1-2017, 10:48 (Update 12-1-2017, 10:48)

Voor die slimme assistent, die HTC Sense Companion is gedoopt, heeft HTC een tweede schermpje bedacht. Dat zit aan de voorkant van de telefoon boven het gewone scherm en toont notificaties en bijvoorbeeld snelkoppelingen naar contacten of de bedieningsknoppen voor de muziekspeler.

De beide telefoons hebben een glazen voor- en achterkant met aluminium zijkanten. Van de U Ultra komt bovendien een speciale editie met saffierglas aan de voorkant.

Processor

De U Ultra is 5,7 inch groot, de U Play 5,2 inch. Ook in de processor is er een groot verschil met een Snapdragon 821 voor de Ultra en een Mediatek Helio P10 in de Play. De Play draait bovendien op Android 6.0 in plaats van het nieuwere 7.0.

HTC heeft verder sterk ingezet op de camera en geluid. Beide telefoons hebben een 16 megapixel selfiecamera met een groothoeklens. De Ultra heeft een gewone camera met 12 megapixel die voorzien is van optische beeldstabilisatie, de Play heeft daar ook een 16 megapixel-camera. Die is wel minder geavanceerd dan de camera van de Ultra.

Stemcommando

Om de telefoons ook met de stem te kunnen bedienen, hebben ze vier microfoons die altijd aan staan om stemcommando's op te kunnen pikken. Diezelfde microfoons kunnen gebruikt worden om bij filmpjes 3D-geluid op te nemen. Verder belooft HTC dat de nieuwe U-Sonic-techniek het geluid uit de koptelefoon aanpast aan jouw oren zodat je altijd optimaal geluid hoort.

De telefoons hebben geen koptelefoonaansluiting en volgen daarmee de lijn dit HTC met de Bolt had ingezet. Ook de iPhone 7 en 7 Plus en de Moto Z van Lenovo hebben al geen koptelefoonaansluiting meer.

Zowel de U Ultra als de U Play is in vier kleuren beschikbaar: zwart, wit, roze en blauw.