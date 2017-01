Volvo stort zich op deelauto's

ANP Volvo stort zich op deelauto's

STOCKHOLM - Volvo gaat meer doen met deelauto's. Het begint daar een nieuwe bedrijfstak voor. Die wordt gebaseerd op Sunfleet, een dienst die sinds 1998 actief is in vijftig Zweedse steden en ongeveer 50.000 gebruikers heeft. Sunfleet is een concurrent van onder meer ZipCar.

Door ANP - 12-1-2017, 20:57 (Update 12-1-2017, 20:57)

De nieuwe tak moet wereldwijd actief worden. Volvo zal de details in de komende maanden bekendmaken. ,,Privébezit van auto's zal niet verdwijnen, maar als automaker moeten we omarmen dat het minder wordt en - belangrijker - verandert'', laat de Zweedse autobouwer weten.