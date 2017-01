YouTube-kijkers kunnen aandacht kopen

SAN BRUNO - Wie een livestream op YouTube bekijkt, kan de aandacht van de maker kopen. Tegen betaling wordt een reactie vijf uur vastgepind bovenaan de chat. Super Chat, noemt YouTube dat.

Door ANP - 12-1-2017, 23:29 (Update 12-1-2017, 23:29)

YouTube is donderdag een beta begonnen met vloggers als iHasCupquake, BuzzBean11 en Alex Wassabi. Op 31 januari komt Super Chat beschikbaar voor 'creators' in twintig landen en kijkers in ruim veertig landen. Het is niet bekend of Nederland daar bij hoort.

Het begin van Super Chat betekent het einde van Fan Funding. Daarbij konden kijkers vrijwillig geld doneren aan de mensen die filmpjes maakten. Het werd volgens YouTube niet genoeg gebruikt. Fan Funding accepteert geen nieuwe gebruikers meer en stopt op 28 februari helemaal.