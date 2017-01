Nintendo lanceert hybride Switch

NIEUWEGEIN - Nintendo lanceert op 3 maart wereldwijd een nieuw gamesysteem: de Switch. Dat heeft het van oorsprong Japanse bedrijf vrijdag bekendgemaakt. Nintendo spreekt van een 'gloednieuw soort gamesysteem dat allerlei manieren biedt om te spelen'.

Door ANP - 13-1-2017, 8:29 (Update 13-1-2017, 8:29)

Het systeem is eigenlijk een soort kruising tussen een console en een handheld. De Switch bestaat uit een aantal onderdelen die op verschillende manieren gecombineerd en gebruikt kunnen worden. De twee controllers die meegeleverd worden, kunnen op de traditionele manier gebruikt worden als het systeem via de Switch-houder via HDMI op een tv wordt aangesloten. Afhankelijk van het spel kunnen een of meerdere spelers tegelijk spelen. Het is ook mogelijk om de controllers aan te sluiten op het scherm dat onderdeel is van het systeem, zodat ook onderweg spelletjes gespeeld kunnen worden.

Er zitten tal van handigheidjes ingebouwd. Zo is er een aparte knop waarmee screenshots kunnen worden gemaakt en is er een infraroodcamera ingebouwd die bewegingen en objecten kan herkennen. Het is ook mogelijk om meerdere systemen aan elkaar te koppelen, zodat het mogelijk wordt om lokaal multiplayer-spelletjes te spelen. Tevens kunnen online multiplayer-spellen worden gespeeld. Dat is in eerste instantie gratis, maar wordt vanaf de herfst van 2017 een betaalde dienst.