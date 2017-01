Kwartaalomzet Zalando boven 1 miljard euro

BERLIJN - Zalando heeft in de laatste drie maanden van 2016 voor het eerst een kwartaalomzet van meer dan 1 miljard euro behaald. De verkopen namen met ruim een kwart toe, meldde het Duitse webwinkelbedrijf dinsdag.

17-1-2017

Op basis van voorlopige cijfers schat Zalando de opbrengsten in het belangrijke feestdagenkwartaal op bijna 1,1 miljard euro. De winst voor rente en belastingen (ebit) komt naar verwachting uit tussen de 81 miljoen en 104 miljoen euro, tegen 72 miljoen euro een jaar eerder.

Over heel 2016 is de omzet uitgekomen op ruim 3,6 miljard euro. Dat betekent een groei van 23 procent ten opzichte van het voorgaande jaar. De winstgevendheid is volgens het bedrijf aanzienlijk verbeterd. Het bedrijfsresultaat zal tussen de 202 en 225 miljoen euro komen te liggen, afhankelijk van de definitieve cijfers over het vierde kwartaal.