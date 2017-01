Julian Assange (WikiLeaks) nog niet naar VS

ANP Julian Assange (WikiLeaks) nog niet naar VS

LONDEN - De oprichter van de klokkenluiderssite WikiLeaks, Julian Assange, blijft toch liever in de ambassade van Ecuador in Londen. Hij houdt zich daar al jaren schuil uit angst voor vervolging door de Zweedse en Amerikaanse justitie.

Door ANP - 18-1-2017, 14:11 (Update 18-1-2017, 14:11)

Eerder deze maand verkondigde de Australiër Assange dat hij bereid was zich aan de VS over te geven, als dat land gratie verleent aan Chelsea Manning die een cruciale bron van WikiLeaks was. Manning werd in de VS veroordeeld tot 35 jaar celstraf voor delicten met betrekking tot spionage en diefstal van vertrouwelijke informatie.

Dinsdag maakte het Witte Huis bekend dat Manning niet in 2045 maar al in mei wordt vrijgelaten omdat president Obama strafvermindering verleent. De Zweedse advocaat van Assange heeft woensdag laten weren dat dit niet betekent dat Assange zich overgeeft. Zo lang er een dreiging uitgaat van de VS, zal Assange van zijn politiek asiel (in de ambassade van Ecuador) gebruik blijven maken, aldus de raadsman, Per Samuelson.