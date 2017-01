Voetbalwereld omarmt E-divisie

ZEIST - Nederland is een nieuwe voetbalcompetitie rijker. De Eredivisie CV en alle achttien deelnemende clubs hebben woensdag een aparte gamecompetitie in het leven geroepen: de zogenoemde E-divisie. Daarin vaardigt elke eredivisieploeg een gamer af die de strijd aangaat in het populaire spel FIFA 17. De nieuwe divisie wordt onder meer door FOX Sports uitgezonden.

Door ANP - 18-1-2017, 20:01 (Update 18-1-2017, 20:01)

''Binnen de eredivisie zijn we al enige tijd bezig om een officiële eSports-competitie in Nederland op te zetten'', zei Alex Tielbeke, directeur van de Eredivisie CV, woensdag. ''We zijn verheugd dat we dit nu samen met de clubs, EA Sports en Endemol kunnen organiseren.''

Ook de clubs zijn enthousiast. ''Voor PEC Zwolle is de E-Divisie een mooi platform om de betrokkenheid van fans te vergroten en samen met de andere eredivisieclubs nieuwe content te creëren'', aldus commercieel directeur Joost Broerse van de eredivisionist.

Na zeventien speelrondes wordt binnen de FIFA 17-spelmodus duidelijk welke club en gamer zich de eerste landskampioen van de E-divisie mag noemen. De Nederlandse kampioen wint de felbegeerde kampioenschaal en wordt namens de E-divisie afgevaardigd voor een Europees kampioenschap.