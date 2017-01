Netflix grenzeloos populair

LOS GATOS - Netflix blijft stevig aan de weg timmeren, vooral internationaal. De Amerikaanse aanbieder van internettelevisie zag in het vierde kwartaal zowel binnen als buiten de Verenigde Staten de klantenaanwas stevig stijgen. De groei van het aantal abonnees werd gestuwd door de populariteit van series als The Crown, over de jonge koningin Elizabeth II en nieuwe seizoenen van Gilmore Girls en Black Mirror.

Door ANP - 18-1-2017, 22:35 (Update 18-1-2017, 22:35)

Internationaal verwelkomde Netflix 5,1 miljoen nieuwe gebruikers. Dat was fors meer dan de 3,8 miljoen nieuwe abonnees die analisten voorzagen. Binnen de VS deed Netflix het met 1,9 miljoen nieuwe abonnees ook veel beter dan de 1,4 miljoen nieuwe kijkers die kenners hadden voorzien.

In totaal telt Netflix een onlineklantenbestand van krap 94 miljoen abonnees.