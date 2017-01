Geen arrestatiebevel tegen topman Samsung

SEOUL - Een rechter in Zuid-Korea heeft donderdag geen goedkeuring verleend voor een arrestatiebevel tegen de topman van Samsung, Jay Y. Lee. Volgens de rechter is daarvoor onvoldoende bewijs tegen Lee, die verdacht wordt van omkoping, verduistering en betrokkenheid in een groot corruptieschandaal, meldt de BBC.

Door ANP - 19-1-2017, 7:22 (Update 19-1-2017, 7:22)

De speciale aanklager van Zuid-Korea had eerder deze week om een arrestatiebevel gevraagd. De aanklager stelt dat Lee steekpenningen van in totaal ruim 36 miljoen dollar heeft betaald aan een vriendin van president Park Geun-hye, Choi Soon-sil.

Het corruptieschandaal was aanleiding voor het Zuid-Koreaanse parlement om een afzettingsprocedure tegen de president te beginnen.