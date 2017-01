Panasonic wil meer doen voor Tesla

TOKIO - Panasonic wil meer doen voor Tesla dan alleen het bouwen van accu's voor de elektrische auto's. De Japanners willen ook helpen bij het ontwikkelen van de technologie voor zelfrijdende Tesla's. Panasonic kan bijvoorbeeld de sensoren daarvoor maken, zei topman Kazuhiro Tsuga. Hij deed de open sollicitatie donderdag in een interview met persbureau Reuters.

19-1-2017

Panasonic levert al de accu's voor de Model S en de Model X van Tesla. De Japanners maken ook de accu's voor de komende Model 3. Die moet in de loop van dit jaar op de markt komen. Er zijn al honderdduizenden exemplaren gereserveerd. Tesla en Panasonic hebben daarom samen een 'gigafabriek' gebouwd in de woestijn van Nevada. In Europa willen ze te zijner tijd een tweede gigafabriek neerzetten.

Zonnepanelen

Panasonic is ook met Tesla-dochter Solar bezig met de ontwikkeling van zonnepanelen. Die zouden op den duur misschien op autodaken kunnen worden gezet om stroom op te wekken.