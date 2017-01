Super Mario Run in maart op Android

ANP Super Mario Run in maart op Android

KYOTO - Super Mario Run komt in maart naar Android-telefoons en -tablets. Dat heeft Nintendo donderdag op Twitter bekendgemaakt. Het eerste Mariospel dat voor niet-Nintendo-apparaten beschikbaar kwam is al sinds 15 december voor iOS-apparaten te koop.

Door ANP - 19-1-2017, 17:17 (Update 19-1-2017, 17:17)

Nintendo maakte geen specifieke datum bekend. Het bedrijf roept gebruikers in het Japanstalige bericht op zich in te schrijven in de Google Play Store om op de hoogte te blijven van nieuws rond het spel.