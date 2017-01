TransIP brengt Stack-cloud naar België

LEIDEN - Webhostingbedrijf TransIP gaat zijn Dropbox-concurrent Stack ook naar België brengen. Dat heeft het Leidse bedrijf donderdag bekendgemaakt. Geïnteresseerden kunnen per direct een uitnodiging aanvragen voor 1000 GB gratis cloudopslag.

Door ANP - 19-1-2017, 18:28 (Update 19-1-2017, 18:28)

Grotere hoeveelheden ruimte zijn ook beschikbaar. Voor pakketten van 2TB of 10TB moet wel worden betaald.

TransIP is met Stack in Nederland al de concurrentie met bijvoorbeeld Dropbox, Google en Apple aangegaan. Het bedrijf slaat de data in Europa op, wat privacyvoordelen heeft. Amerikaanse bedrijven slaan gebruikersdata namelijk deels in eigen land op en dan kunnen de Amerikaanse veiligheidsdiensten ze doorzoeken.