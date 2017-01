'Gezondheidswebsites vaak slecht beveiligd'

ANP 'Gezondheidswebsites vaak slecht beveiligd'

DEN HAAG - Websites met medische zelftests zijn niet altijd goed beveiligd, concludeert de Consumentenbond op basis van eigen onderzoek. Hierdoor kan volgens de organisatie gevoelige persoonlijke informatie in verkeerde handen komen.

Door ANP - 20-1-2017, 10:07 (Update 20-1-2017, 10:07)

De bond bekeek acht websites die tests aanbieden over onderwerpen als depressieklachten, drankgebruik en stress. Volgens de organisatie verstuurt de zelftest van verslavingsinstituut Trimbos wachtwoorden, e-mailadressen, geslacht en leeftijd van gebruikers over een onbeveiligde internetverbinding. Bij zorgverzekeraar Menzis moeten deelnemers vooraf een account aanmaken en daarbij e-mailadres, leeftijd en geslacht invullen. ,,Dit vergroot de kans op misbruik van persoonlijke gegevens, terwijl het voor de test geen noodzakelijke informatie is'', meent de Consumentenbond.

Ook zijn er websites met zelftests die ongevraagd trackingcookies plaatsen, waardoor bedrijven als Facebook, Twitter en Google kunnen zien wie die sites heeft bezocht.