ANP Samsung maakt oorzaak problemen Note 7 bekend

SEOUL - Na maanden van onderzoek maakt Samsung maandag bekend wat er precies is misgegaan met de Galaxy Note 7. Die smartphone moest vorig jaar kort na de lancering al van de markt worden gehaald, omdat batterijen waren ontploft of in brand waren gevlogen.

Door ANP - 20-1-2017, 12:04 (Update 20-1-2017, 12:04)

De persconferentie is in de nacht van zondag op maandag om 02.00 uur Nederlandse tijd. Samsung zal niet alleen bekendmaken wat er mis was aan de toestellen, maar ook wat er gebeurt om herhaling te voorkomen.

De problemen hebben Samsung waarschijnlijk miljarden gekost.