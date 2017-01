Russische hacker opgepakt in Barcelona

BARCELONA - Een Russische hacker is opgepakt op het vliegveld van Barcelona. S. V. Lisov (32) werd gearresteerd toen hij op het vliegtuig naar een ander Europees land wilde stappen. Dat gebeurde vorige week vrijdag, maar is nu naar buiten gebracht door de Spaanse Guardia Civil. Het is niet bekend waar hij naartoe wilde reizen.

Door ANP - 20-1-2017, 12:37 (Update 20-1-2017, 12:59)

De Amerikaanse autoriteiten waren sinds 2014 naar Lisov op zoek. Hij zou verantwoordelijk zijn voor de malware NeverQuest.

Dat is een banking trojan, die gebruikersnamen en wachtwoorden van accounts voor internetbankieren van nietsvermoedende mensen moet kraken.

Lisov zou NeverQuest hebben beheerd via een botnet van besmette computers. Hij heeft mogelijk miljoenen mensen gedupeerd.