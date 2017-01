Topman Barra verlaat Xiaomi

BEIJING - Hugo Barra verlaat de Chinese electronicamaker Xiaomi. Dat heeft de Braziliaan bekendgemaakt op Facebook. Barra werd 3,5 jaar geleden door Xiaomi losgeweekt bij Google om hoofd internationale expansie te worden. Daarvoor was hij vicepresident van de Android-afdeling van Google.

Door ANP - 23-1-2017, 8:32 (Update 23-1-2017, 8:32)

Barra voert heimwee aan als belangrijkste reden voor zijn vertrek bij Xiaomi. Voor het Chinese bedrijf bracht hij veel tijd door in China en India, terwijl zijn familie in Brazilië en zijn vrienden in Silicon Valley zaten. Hij zegt in dat laatste gebied een nieuwe uitdaging aan te gaan. Bij welk bedrijf dat gaat gebeuren, is nog niet duidelijk.

Onder Barra's leiding breidde Xiaomi uit van alleen China naar grote delen van Azië. Ook kreeg het bedrijf een eigen ontwerpstijl, terwijl het daarvoor nog vooral als een Apple-copycat werd weggezet.