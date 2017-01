Snapchat strenger op Discover

VENICE BEACH - Snapchat gaat strenger controleren of mediabedrijven geen trucjes uithalen om meer lezers te trekken. Clickbait-foto's die niets met de inhoud van een artikel op de Discover-dienst van Snapchat te maken hebben, zijn bijvoorbeeld sinds maandag verboden. Dat hoorde The New York Times van het bedrijf.

Door ANP - 23-1-2017, 10:17 (Update 23-1-2017, 10:17)

Snapchat bindt ook de strijd aan met nepnieuws. Artikelen in Discover mogen geen links bevatten naar nepnieuws. Alles gepubliceerde en gelinkte artikelen moeten gecontroleerd zijn. In februari komt Snapchat ook met een tool voor uitgevers om een leeftijdsgrens aan hun nieuws te hangen.

Met die stappen wil Snap, Snapchats moederbedrijf, zich onderscheiden van andere sociale media. Op die manier wordt het bedrijf betrouwbaarder qua nieuws dan Facebook en Twitter en dus aantrekkelijker voor adverteerders. Dat kan op zijn beurt van invloed zijn op de beursgang van Snap die dit voorjaar wordt verwacht.

Discover is de nieuws-dienst in de Snapchat-app. Sinds de introductie begin 2015 is de dienst, waar bekende media als CNN en Vogue, maar ook nieuwere mediabedrijven hun nieuws kunnen aanbieden, snel gegroeid. Inmiddels heeft Discover maandelijks meer dan 100 miljoen lezers.