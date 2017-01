China pakt omzeilen internetmuur aan

PEKING - Chinezen krijgen het straks moeilijker om buitenlandse internetsites te bezoeken. Peking treedt op tegen manieren waarmee mensen de Grote Firewall, het censuurfilter, kunnen omzeilen. Zo mogen virtuele privénetwerken (VPN) alleen nog worden opgezet als de overheid er toestemming voor heeft gegeven.

Door ANP - 23-1-2017, 18:22 (Update 23-1-2017, 18:22)

China heeft de meeste internetgebruikers ter wereld, ongeveer 731 miljoen mensen, maar die kunnen via het gewone internet alleen zien wat de machthebbers toelaten. Facebook, Google, Gmail, YouTube, Yahoo!, Twitter, Instagram en de New York Times zijn geblokkeerd. En wie zoekt op woorden als Tibet, democratie, mensenrechten of op de namen van dissidenten, vindt niets. Die muur is te ontwijken met VPN's.