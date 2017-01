Matsuoka van Google naar Apple naar Google

ANP Matsuoka van Google naar Apple naar Google

MOUNTAIN VIEW - Yoky Matsuoka wordt technologische baas van Nest, de Google-tak voor slimme thuisapparaten als thermostaten en rookmelders. Dat meldt persbureau Bloomberg.

Door ANP - 24-1-2017, 0:11 (Update 24-1-2017, 0:11)

Voor de Japanse is het een terugkeer op haar oude nest. Ze kwam in 2010 in dienst bij Nest, dat pas net was opgericht, en werkte er toen Google het in 2014 kocht voor enkele miljarden. Ze was ook de oprichter van X, het geheime onderzoekslab van Google, waar onder meer de Google Glass en de zelfrijdende auto uit zijn voortgekomen.

In 2015 zou Matsuoka vicepresident van Twitter worden, maar daar zag ze na bekendmaking alsnog van af na een ernstige ziekte. Vervolgens probeerde ze een gezondheidsapp van de grond te krijgen, maar dat mislukte. In mei 2016 gaf Matsuoka dat op en stapte ze over naar Apple, waar ze aan gezondheidstechnologie zou gaan werken, waaronder enkele features van de Apple Watch. Al voor het einde van het jaar trok ze de deuren daar achter zich dicht.