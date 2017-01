Winst Samsung meer dan verdubbeld

SEOUL - Het Zuid-Koreaanse technologieconcern Samsung Electronics heeft in het vierde kwartaal van 2016 de nettowinst meer dan verdubbeld. Het bedrijf profiteerde vooral van hogere prijzen voor geheugenchips, solid state hardeschijven en displays. Ook de lagere koers van de Zuid-Koreaanse Won ten opzichte van de dollar was gunstig voor Samsung.

Door ANP - 24-1-2017, 10:19 (Update 24-1-2017, 10:19)

De mobieletelefonietak groeide ook en beleefde weer een normaal kwartaal dankzij sterke vraag tijdens de feestdagen. In het derde kwartaal haalde die tak nauwelijks winst door de problemen rond de Galaxy Note 7. Dat toestel moest vorig jaar kort na de lancering van de markt worden gehaald, omdat batterijen waren ontploft of in brand waren gevlogen. Volgens Samsung werden de problemen met de Note 7 veroorzaakt door batterijen met de verkeerde maat, wat tot oververhitting en brand leidde. De accu paste niet goed in de behuizing van het toestel.