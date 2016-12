Gezond recept van Sanne: zwarte bessen smoothie

Foto: Living the Green Life

Sanne van Rooij blogt over alles wat met gezond eten te maken heeft. In deze aflevering op NHD Gezond deelt ze haar recept voor een heerlijke zwarte bessen smoothie.

Door Redactie - 27-12-2016, 8:00 (Update 27-12-2016, 8:00)

Zwarte bessen smoothie

Voor één grote smoothie bowl of twee goed gevulde bekers.

Ingrediënten

- 2 bevroren bananen

- Grote hand vol bevroren zwarte bessen

- 4 zachte dadels

- 1 eetlepel macapoeder

- Scheutje plantaardige melk

Bereiding

Doe de bevroren bananen in de blender en voeg hier een scheutje plantaardige melk bij, niet te veel, net genoeg om de blender op gang te helpen. Mix tot je bananenijs overhoudt. Voeg hier de rest van de ingrediënten bij en laat je blender nog twee minuutjes draaien. Vind je de smoothie te dik, giet er dan nog wat water of plantaardige melk bij. Giet je zwarte bessen smoothie in een mooie kom en versier met vers fruit, zoals aardbei en banaan. Maak af met een lepeltje chiazaad en enjoy!

Meer recepten lezen van Sanne? Ze schreef eerder een recept voor een lekkere ontbijtsmoothie. En de homemade jam, quinoa burger, worteltaart en rawnola al eens geprobeerd? Bezoek ook haar blog www.livingthegreenlife.nl