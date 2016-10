Wijdemeren 26 procent duurder dan Hilversum

WIJDEMEREN - Wonen in de Wijdemeerse dorpen blijft pittig geprijsd voor mensen met een koopwoning. De woonlasten liggen in Wijdemeren ook volgend jaar aanzienlijk hoger dan in omliggende gemeenten. Het grootst is het verschil met buurman Hilversum.

Door Ronald Frisart - 24-10-2016, 7:00 (Update 24-10-2016, 7:00)

Dat blijkt uit de ontwerp-begroting 2017 die het Wijdemeerse college op 8 november voorlegt aan de gemeenteraad.

Woonlasten bestaan uit drie plaatselijke belastingen: de onroerendezaakbelasting (ozb), de afvalstoffenheffing en de rioolheffing. Voor een woning met een WOZ-waarde van 3,5 ton betaalt een meerpersoonshuishouden in Wijdemeren volgend...