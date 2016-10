Auto vliegt in brand op N9 bij Julianadorp

Foto’s: DNP.NU/Patrick de Jong Bekijk Fotoserie

JULIANADORP - Op de N9 bij Julianadorp is in de nacht van donderdag op vrijdag een auto in brand gevlogen. De brandweer had het vuur snel onder controle.

Door Jan Balk - 28-10-2016, 7:38 (Update 28-10-2016, 7:38)

De brand werd rond 01:30 uur ontdekt. De bestuurder van de auto zag onder het rijden rook onder de motorkap vandaan komen.

Hij zette daarom de auto aan de kant. Een paar minuten later stond de auto helemaal in brand.

In verband met de brand had de politie de N9 in beide richtingen afgesloten. De auto kan als verloren worden beschouwd en is verwijderd.