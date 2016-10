Insluiping bij 96-jarige vrouw in Castricum

CASTRICUM - In de Schulpstet in Castricum heeft er donderdag een insluiping plaatsgevonden. In de woning van een 96-jarige bewoonster stond er opeens een vreemde vrouw in de kamer.

Door Jan Balk - 28-10-2016, 8:57 (Update 28-10-2016, 8:57)

De politie meldt op Facebook dat de verdachte snel weer was vertrokken. Later bleek dat er een geldbedrag was verdwenen. Het incident moet rond 16:45 uur hebben plaatsgevonden. De politie is op zoek naar getuigen.