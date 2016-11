’Burgertaxidienst’ tegen P&R-leed

Foto Studio Kastermans De nieuwe P&R bij Muiden ligt 1,4 kilometer van de stad.

MUIDEN - De nieuwe P&R aan de Verlengde Maxisweg bij Muiden blijft een bron van klachten van OV-reizigers. Goedwillende Muider(berger)s denken over een ’burgertaxidienst’ van vrijwilligers.

Door Tamar de Vries - 9-11-2016, 9:00 (Update 9-11-2016, 9:29)

Ook tijdens de recent gehouden evenementen Muider Hardzeildagen en Muiden-Pampus-Muiden regende het klachten over de afstand (1,4 kilometer) van de nieuwe P&R naar de kern van Muiden.

Spontaan

Er is intussen een spontaan initiatief ontstaan onder forenzen die lifters of plaatsgenoten bij de P&R of de brandweerkazerne zien staan en hen meenemen naar hun bestemming. Bus 110 rijdt...