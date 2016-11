’Je máákt echt hier mensen hun dag’

Foto United Photos/Remco van der Kruis Alex Abbink: ,,

HILLEGOM - Alex Abbink krijgt regelmatig de Leidse politie over de vloer. Niet om zijn handel en wandel te controleren, maar om te oefenen met een knipoog. Want al is een potje paintballen natuurlijk vooral leuk - zeker met een biertje na afloop - voor de politiemensen is het ook een ontspannen voorproefje voor wat ze in het echt kunnen tegenkomen.

Door Sjaak Smakmans.smakman@hollandmediacombinatie.nl - 19-11-2016, 10:33 (Update 19-11-2016, 10:33)

Want daarvoor is de 3500 vierkante meter grote voormalige bollenschuur aan de Leidsestraat levensecht genoeg. Het is een dorpje in het...