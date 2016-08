Hoe heet is het in Amsterdam?

Wel eens van het hitte-eilandeffect gehoord? In een stad is het gemiddeld vier graden warmer dan op het platteland. Ook in de stad zelf zijn er warmteverschillen per gebied . Grote gebouwen stralen bijvoorbeeld meer warmte uit. De app Urbanclimadapp brengt het klimaat van Amsterdam in kaart.

De app laat zien waar de koelste en warmste plekken in de stad zijn. Handig, want in één oogopslag kun je op een hete zomerdag zien waar je verkoeling kunt vinden. De app geeft ook handige tips: bijvoorbeeld hoe je een windscherm het beste kunt plaatsen. Soms kan het ook al schelen als je ander soort tegels neerlegt.

De kaart maakt gebruik van zogeheten lokale klimaatzones. Hierbij wordt rekening gehouden met de breedte van straten, de omvang van aanwezige bomen en planten en de afmetingen van gebouwen. De kaart geeft dus geen absolute waarden weer, maar toont verwachtingen van de hitteverschillen.

De app is een initiatief van AMS Institute, Universiteit Wageningen en de gemeente Amsterdam. De universiteit van Wagingen heeft ook nog een andere leuke tool: een hittekaart van Amsterdam. Deze kaart is onderdeel van het project Summer in the City.