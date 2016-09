Ex-schaatser gaat voor fietsrecord

Foto ANP/BAS CZERWINSKI Jan Bos en studenten van de TU Delft en VU Amsterdam testen hun nieuwste aerodynamische ligfiets de VeloX 6.

NEVADA - Sneller fietsen dan 139,4 kilometer per uur: dat is het doel van oud-schaatser Jan Bos en studenten van de TU Delft en VU Amsterdam. Met een aerodynamische ligfiets, VeloX genoemd, doen zij aankomende week mee aan de World Human Speed Challenge in de woestijn van Nevada.

Door Milo Lambers - 9-9-2016, 14:28 (Update 9-9-2016, 14:28)

Jan Bos was jarenlang een van de beste Nederlandse sprinters op de ijsbaan. Hij werd onder meer wereldkampioen sprint en pakte een zilveren medaille op de Olympische Spelen van 1998 en 2002. In 2012 deed hij al eens mee aan de World Human Speed Challenge. Het lukte toen niet om het wereldrecord in handen te krijgen. Het Nederlandse team studenten slaagde daar een jaar later wel in, maar toen was Bos er niet bij. Sebastiaan Bowier zat toen op het zadel en wist de 133,8 kilometer per uur aan te tikken.

Inmiddels is het wereldrecord in handen van de Canadees Todd Reichert. Hij zette vorig jaar een snelheid van 139,4 kilometer per uur neer. Bos liet eerder al aan deze krant weten dat hij niet heel erg onder de indruk is van deze tijd. Hij verwacht het sneller te doen. ,,In theorie moet het sneller kunnen, maar dat hangt van allerlei factoren af. Ik moet goed zijn, maar ook met de fiets moet alles kloppen, iedereen binnen het team moet weten wat hij moet doen en ook de weersomstandigheden moeten meezitten.’’

Met behulp van windtunneltests en computersimulaties hebben de studenten geprobeerd om de ligfiets zo aerodynamisch mogelijk te maken. Er worden bijvoorbeeld verschillende koolstofvezels voor de kap van de fiets gebruikt. Jan Bos heeft veel in de testruimte gezeten.

