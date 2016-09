Extra editie krant Dam tot Damloop

AMSTERDAM/ZAANDAM - Ruim 50.000 hardlopers lopen zondag de 10 Engelse mijl van Amsterdam naar Zaandam. Een dag eerder doen 15.000 spotievelingen mee aan de Damloop by Night. Thuisblijvers blijven via onze website het hele weekend op de hoogte met onder meer een videoverslag. Zondag verschijnt er een extra digitale editie van de krant over de Dam tot Damloop. De krant is beschikbaar via smartphone, tablet en desktop.

De Dam tot Damloop is het grootste hardloopevenement van Nederland. Vandaar dat deze krant hier uitgebreid aandacht aan besteedt. In de extra editie van de krant is veel aandacht voor de wedstrijdlopers en de duizenden recreanten. Zo geven we tien tips voor deelnemers. Vooraf heeft de krant veertig startbewijzen beschikbaar gesteld voor lezers. Die doen mee als ’krantenlopers’. Maak hier kennis met hen.

Een hardloopevenement is natuurlijk niet compleet zonder goede speakers. Bert Pessink (52), Frans Heffels (74) en Frans Jacobs (68) zijn de stemmen van de Dam tot Damloop. „Ik zit altijd bij het mooiste gedeelte van de Damloop: met mijn snufferd op de toplopers.” Lees hier het interview.

Meer informatie over het hardloopevenement vind je op de officiële website. Zaandam is er alvast klaar voor!