Hoeveel fietsen Nederlanders eigenlijk?

Nederland is een fietsersland, maar toch weten we maar heel weinig over de gewoontes van fietsers. De ANWB en enkele gemeenten willen dit weten en organiseren de Nationale Fietstelweek. Duizenden Nederlanders gebruiken een app om hun fietsgedrag mee in kaart te brengen. De telweek gaat mandaag van start.

Door Milo Lambers - 18-9-2016, 10:12 (Update 18-9-2016, 10:12)

De Nationale Fietstelweek is bedoeld om meer inzicht te krijgen over de zogenoemde fietsverplaatsingen. Deelnemers aan het onderzoek kunnen gebruik maken van een speciale app. Deze applicatie meet je verplaatsingen tijdens de Fietstelweek van maandag 19 september tot en met zondag 25 september. De app registreert hoe lang een deelnemer op de fiets zit, welke route wordt gereden en op welke plekken fietsers lang moeten wachten.

In 2015 werd de telweek voor het eerst georganiseerd. De resultaten van het onderzoek zijn samengebracht in een interactieve kaart. Hierop is onder meer te zien op welke plaatsen in steden de meeste fietsers actief zijn.Ook de gemiddelde snelheid is in kaart gebracht. Zo valt op dat mensen in minder dichtbebouwde gebieden gemiddeld sneller fietsen. In de Flevopolder ligt het gemiddelde hoger dan in de stad. Meer resultaten zijn hier te vinden.