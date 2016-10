Hoeveel is het huis van de buren waard?

WOZ Waardeloket.

Hoeveel is het huis van de buren waard? Of je droomhuis, in die mooie wijk? Die gegevens zijn nu openbaar.

Door Fokke Zaagsma - 10-10-2016, 15:03 (Update 10-10-2016, 15:12)

Eén keer per jaar stelt de gemeente de WOZ (Wet waardering Onroerende Zaken)-waarde van een woning vast. De waarde bepaalt de hoogte van de ozb-belasting en hoeveel je aan het waterschap moet betalen.

Wat de WOZ-waarde van je eigen huis is, kon je al opzoeken op de site van je gemeente.

Maar het is nu ook mogelijk van andere huizen te zien wat de waarde is.

Op de site van het WOZ Waardeloket kun je op elke woning inzoomen. Eén klik er op en je ziet wat de WOZ-waarde is.

Nog niet elke gemeente doet mee. Hier kun je kijken of jouw gemeente meedoet.

De kaart geeft nu nog de waardes weer van peildatum 1 januari 2015. Zodra de gegevens van 2016 beschikbaar zijn, worden die verwerkt.

Alleen de WOZ-waarde wordt getoond, niet wie de eigenaar is en ook niet de verkoopprijs. Taxatieverslagen waarop de waarde is gebaseerd, worden niet openbaar gemaakt. Ook toont de kaart alleen de waarde van woningen.