Energie besparen in huis doe je zo

Een goed geïsoleerd huis is niet alleen goed voor het milieu, maar ook voor de portemonnee. Die boodschap wil de Rijksoverheid overbrengen naar de consument met de campagne ’Energie besparen doe je nu’. Op de site is te zien wat een isolatiemaatregel oplevert. Een goed geïsoleerd dak van een hoekwoning scheelt al snel 600 euro per jaar.

Wil het in huis maar niet warm worden? Vloerisolatie kan een boel schelen. Zoiets kost wel gemiddeld 3900 euro. Dat is een hoop geld, maar volgens Energiebesparendoejenu.nl scheelt het 760 euro per jaar. ’Dat is voordeliger dan je spaargeld op de bank zetten. Zeker als je ook nog eens twintig procent subsidie krijgt.’

Op de site kun je aangeven of je een tussenwoning, hoekwoning, 2 onder 1-kapwoning, vrijstaande villa of appartement hebt. Vervolgens is het mogelijk om te bekijken welke isolatiemaatregelen mogelijk zijn. Denk bijvoorbeeld aan het dak, de ramen, de gevel of de vloer. Vervolgens is per onderdeel te zien hoeveel zo’n investering bedraagt, hoeveel er kan worden bespaard en wat het rendement is.

Wie serieus interesse heeft, kan op de site ook een offerte aanmaken.