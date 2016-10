Een GoPro-camera om mee te gooien

Een goede drone is best prijzig. Voor wie toch video’s wil maken vanuit de lucht, hebben studenten van de Universiteit Twente een GoPro-camera bedacht die je al filmend weg kunt gooien. De zogeheten AER.

Door internetredactie - 18-10-2016, 12:48 (Update 18-10-2016, 13:04)

Een kunststof behuizing in de vorm van een dartpijl moet voor de bescherming van de camera zorgen. „Met een beetje training kun je hem net zo ver en net zo hoog gooien als een rugbybal”, zegt Nick Schijvens (23). Samen met medestudent Mark de Boer (22) bedacht hij het concept.

































Maar als de camera helemaal ingepakt zit in de pijl, hoe bedien je hem dan? Ook daar is aan gedacht. Dat kan gewoon via een app die bedienen op afstand mogelijk maakt.

Om de productie van alle mallen voor de behuizing te bekostigen, zetten de studenten een crowdfundingsactie op.

Via Kickstarter hebben al 1550 mensen geld voor het project over gehad. Dat komt neer op een bedrag van ruim 96.000 euro, terwijl het doel slechts 70.000 was. Voor 49 euro krijg je de AER toegestuurd.