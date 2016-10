’We hadden motten in het magazijn’

Reclameteksten zijn vaak saai, voorspelbaar en niet helemaal eerlijk. Dat kan anders, zo dacht Twitteraar Elger van der Wel. Hij plaatst sinds kort dagelijks een zelfgeproduceerde ’advertentie’ van het welbekende modemerk H&M.

Dat levert hilarische tweets op. Het hier boven afgebeelde shirt is volgens de twitteraar aangetast door de motten in het magazijn. Een luxe, modieuze jas van tweehonderd euro is volgens Elger ’een best wel dure badjas’.

De tweets worden gretig geretweet op Twitter. Verschillende nieuwssites hebben de fotobewerkingen al overgenomen.